كوشنر يصل إلى إسرائيل عشية رحلة السلام للمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، اليوم الإثنين، إلى إسرائيل، عشية زيارة مشتركة إلى المغرب.
وحطت طائرة حكومية أمريكية في مطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب، حيث أقلت كوشنر ووفدا أمريكيا ضم أيضا مبعوث منطقة الشرق الأوسط آفي بيركوفيتس.
وقال مسؤول أمريكي لـ"الخليج 365" إن كوشنر سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الدفاع بيني جانتس والخارجية جابي أشكنازي.
ويغادر كوشنر، إسرائيل غدا، مع وفد حكومي إسرائيلي في رحلة جوية مباشرة إلى المغرب لعقد محادثات ثلاثية إسرائيلية-أمريكية-مغربية في الرباط توطئة لاتفاق السلام بين الرباط وتل أبيب.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن الرئيس الأمريكي اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل.
وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة، وسيستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات بين البلدين.
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