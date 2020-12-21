قضاء أردوغان يحكم بالسجن 22 عاما و3 أشهر بحق النائبة الكردية السابق ليلى غوفن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قضت محكمة تركية، اليوم الإثنين، بالسجن 22 عاما و3 أشهر بحق النائبة الكردية السابقة في البرلمان ليلى غوفن.



وليلى غوفن هي نائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، أسقط عنها البرلمان الحصانة البرلمانية، قبل اعتقالها في يونيو/حزيران الماضي.

وعُقدت جلسة الاستماع في القضية التي حوكمت فيها غوفن، في المحكمة الجنائية العليا التاسعة في ديار بكر.

وكان المحاميان سردار جلبي وجميلة تورهالي بلساك، حاضرين في الجلسة التي غابت عنها غوفن.

وفي وسائل إعلام تركية، وجّه المدعي العام بمعاقبة غوفن بمزاعم "إنشاء وإدارة منظمة إرهابية"، و "تحريض الجمهور على التجمع غير القانوني"، و "المشاركة في مسيرات غير مشروعة"، وفقا للعين.

وخلال الأشهر الماضية، أسقط نظام أردوغان الحصانة النيابية عن عشرات من نواب حزب الشهوب الديمقراطي، بينهم رئيسه المشترك الأسبق صلاح الدين دميرتاش ورئيسته المشتركة السابقة فيغان يوكسك داغ، بعد احتجازهما مع آخرين قبل ثلاث سنوات ونصف.