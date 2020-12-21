شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طيران الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى السعودية لحين إشعار آخر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت طيران الإمارات، عن تعليق رحلاتها الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وقالت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إن ذلك يأتي بسبب إغلاق الحدود حسب توجيهات السلطات السعودية. وأضافت طيران الإمارات، أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال الناقلة للحصول على خيارات إعادة الحجز.

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