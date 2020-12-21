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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة طيران الخليج تؤكد تعليق جميع رحلاتها من وإلى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت شركة طيران الخليج اليوم الاثنين تعليق جميع رحلاتها من وإلى السعودية.
وقالت الشركة إنه تنفيذاً للقرار المتخذ من قبل الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، سيتم تعليق جميع الرحلات من وإلى المملكة العربية السعودية حتى 28 ديسمبر 2020،.
وأضافت الشركة أن هذا التعليق سيكون قابلاً للتمديد.
وقررت المملكة العربية السعودية أمس تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة وذلك بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس.
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