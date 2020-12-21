شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: اللقاحات من المفترض أن تقي من سلالة «كورونا» الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-رويترز قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران لراديو «أوروبا 1»، الاثنين، إن اللقاحات الموجودة حالياً للوقاية من مرض «كوفيد-19» من المفترض أن تقي أيضاً من سلالة جديدة للفيروس ظهرت مؤخرا في بريطانيا.

وأضاف: «نظرياً.. ما من سبب يدعو للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالاً». وأشار فيران إلى أن السلالة الجديدة ربما تكون قد وصلت إلى فرنسا لكن الفحوص التي أجريت مؤخراً لم ترصدها.

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