شكرا لقرائتكم خبر عن مدمرة صينية تعبر مضيق تايوان لتنفيذ مهمة عسكرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز قالت البحرية الصينية، الاثنين، إن مجموعة حاملة طائرات بقيادة المدمرة والحاملة الأحدث في الصين «شاندونغ» أبحرت في مضيق تايوان في طريقها إلى تدريبات عسكرية ببحر الصين الجنوبي. وقالت تايوان، الأحد، إنها أرسلت طائرات وسفناً لمراقبة المضيق.

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