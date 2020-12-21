شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: ننتظر عرضاً يليق بمصطفى محمد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365” تحدث أشرف قاسم، المشرف على الكرة في نادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد خارج صفوف نادي الزمالك في الوقت المقبل.وقال أشرف قاسم: «مصطفى محمد لاعب كبير وأفضل المهاجمين في مصر ورحيله سيكون بعد دراسة كبيرة ولقد رفضنا عرض احتراف مصطفى محمد في فرنسا وننتظر عرضاً يليق باللاعب والنادي، ومصلحة النادي تأتي حالياً في المرتبة الأولى ثم مصلحة اللاعب لأن الوضع الحالي شائك، فلدينا مهاجمان فقط هما: مصطفى محمد وعمر السعيد وليس من المنطقي رحيله في ظل الارتباطات الكثيرة للنادي الزمالك في بطولات محلية وقارية».



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