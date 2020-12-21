شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا لا يتوقع إبرام صفقات جديدة في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه لا يتوقع أن يبرم فريقه المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير/ كانون الثاني 2021 رغم مشكلاته الهجومية، وذلك بسبب التأثيرات المالية لجائحة كوفيد-19 على ناديه.

ولم يهز المهاجم سيرجيو أجويرو الهداف التاريخي لسيتي الشباك في الدوري الانجليزي خلال الموسم الحالي في ظل تراجع مشاركته بسبب الإصابة بينما أحرز جابرييل جيسوس هدفين فقط.

وأحرز سيتي 19 هدفاً في 13 مباراة في الدوري الانجليزي حتى الآن أي أكثر قليلاً من نصف عدد الأهداف الذي أحزرها خلال نفس الفترة من الموسم الماضي (37 هدفاً).

ورداً على سؤال حول إمكانية تحرك الفريق إلي تعزيز خياراته الهجومية في الشهر المقبل قال جوارديولا «لا. لا أعتقد ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة في العالم في الوقت الراهن».

وأضاف المدرب الإسباني المخضرم «جميع الأندية تعاني، وضعنا ليس استثناء في ذلك».

ورغم المشكلات الهجومية يقدم دفاع سيتي أداء متميزاً.

وفي فوز سيتي 1-صفر على ساوثامبتون السبت الماضي حافظ فريق جوارديولا على نظافة شباكه للمرة السادسة في الدوري بعد أن اهتزت شباكه 12 مرة على مستوى البطولة هذا الموسم وهي أقل حصيلة بين فرق البطولة العشرين حتى الآن.

وسيلتقي سيتي مع أرسنال في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين المحلية غداً الثلاثاء.



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