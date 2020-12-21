شكرا لقرائتكم خبر عن مصممة أزياء تُحيك فساتين الموضة من «المسامير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايبه-رويترز

الإلهام قد يأتي من أماكن غريبة.. فالمصممة التايوانية وانغ لي-لينغ (36 عاماً) تُعيد تدوير الأسلاك والبراغي (المسامير) القديمة المستخدمة في إنتاج الطاقة. وتُنظف وانغ المقالب وتلتقط القطع الصغيرة من المعادن والأسلاك من مُورد الكهرباء الرئيسي في تايوان لتُضيف ذوقاً إضافياً لملابسها.

وقالت وانغ في الأستوديو الخاص بها «على سبيل المثال، توجد مواد كثيرة تخلصت منها تايباور (محطة الكهرباء الرئيسية).. واستُخدمت هذه المواد لأكثر من 20 أو 30 عاماً. على الأقل لأكثر من عشرة أعوام. ومن ثم فإن لونها أو الإحساس الذي تعطيه لك يختلف عن المادة الجديدة».

وحيكت الأسلاك والمواد الأخرى على الفساتين وقطع ملابس أخرى، مما أعطاها إحساساً مستقبلياً واجتذاب استقبال حار في عرض أزياء في تايبه، الجمعة.

وعالم الموضة في تايوان واعد؛ إذ وضع مصمموه بصمتهم على الساحة العالمية. وكانت تايوان وجهة شهيرة للسياح المهتمين بكل ما هو حديث في عصر ما قبل فيروس «كورونا».

وأقامت تايوان أسبوع تايبه للموضة في أكتوبر/ تشرين الأول مع بث عروض مباشرة في الوقت الذي تم فيه إلغاء الكثير من الأحداث العالمية أو نقلها لتصبح عبر الإنترنت بسبب جائحة «كوفيد-19»، في شهادة على نجاح جهود الجزيرة للسيطرة على انتشار المرض.