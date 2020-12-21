شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. البرلمان يستقبل نواب قائمة القاهرة ووسط الدلتا لاستخراج كارنيهات العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غدا الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، استقبال المجموعة الأولى من أعضاء المجلس المنتخبين لاستخراج كارنيهات العضوية، وقد خصصت الأمانة العامة غدا لنواب قائمة "القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، والذي يبلغ عددهم 100 نائب، حيث يقام حفل الاستقبال الذي سيتم تنظيمه لأعضاء المجلس الجدد على مدار 6 أيام انطلاقا من غدا 22 ديسمبر.

وأكد المستشار محمود فوزى، أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين، فقد قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، وذلك على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعى ومنعا للتزاحم، على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها من (الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء)

وفى هذا الصدد، ننشر النواب المحدد لهم موعد تسلم كارنيهات العضوية الثلاثاء القادم :

3- دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

1 محمد ماهر حامد محمد خليل مستقبل وطن شخصية عامة

2 ايهاب عاطف راغب اسكندر مستقبل وطن مسيحي

3 يوسف مصطفى محمد الحسينى مستقبل وطن شخصية عامة

4 ايهاب احمد سيد بدوى مستقبل وطن شخصية عامة

5 عمرو رشدى محمود محمد الخطيب مستقبل وطن شخصية عامة

6 محمد عبد العليم محمد عبدالعزيز سليم مستقبل وطن شخصية عامة

7 احمد سمير محمود على مستقبل وطن شخصية عامة

8 محمد صفى الدين محمد جوده سالم خربوش الشعب الجمهورى شخصية عامة

9 حنفى على جبالى مستقل شخصية عامة

10 ايمن محسب سالم فرج الوفد الجديد شخصية عامة

11 كمال احمد احمد عامر حماة الوطن شخصية عامة

12 محمد تيسير محمدرزق مطر ارادة جيل شاب

13 احمد محمد زيدان الدمرداش حماة الوطن شخصية عامة

14 هشام هلال عبدالمنعم ابراهيم مصر الحديثة شخصية عامة

15 احمد فتحى محمد عبدالحميد مستقل شخصية عامة

16 محمود اسماعيل منصور اسماعيل بدر مستقل شخصية عامة

17 شاديه خضير مليجى الجمل مستقبل وطن عامل/فلاح

18 ماجده السيد محمدبكرى عبدالرحمن مستقبل وطن شخصية عامة

19 سهام مصطفى كمال قطب مستقبل وطن شخصية عامة

20 سهير احمد عبدالحميد محمد مستقبل وطن شخصية عامة

21 نورا على عبدالسميع مستقبل وطن شخصية عامة

22 رشا حسنى عبدالرحمن حسن مستقبل وطن شخصية عامة

23 نى نتر اوزوريس القس مينا الغزاوى مستقبل وطن مسيحي

24 سحر محمد بهاءالدين جوده البزار مستقبل وطن شخصية عامة

25 عبير محمد السيد نصار مستقبل وطن شخصية عامة

26 سميره على توفيق الجزار المصرى الديمقراطى الإجتماعى عامل/فلاح

27 ميرال جلال محمود فهمى الهريدى حماة الوطن شخصية عامة

28 مى كرم كامل ابراهيم جبر مستقل شخصية عامة

29 اميره صابر السيد محمد المصرى الديمقراطى الإجتماعى شاب

30 مرثا محروس حنس واصف حماة الوطن مسيحي

31 جيهان مصطفى منصور البيومى الحرية شخصية عامة

32 عاطف عبدالحميد عواد ناصر مستقبل وطن شخصية عامة

33 احمد رجب شحات محمد بدوى مستقبل وطن شخصية عامة

34 مدحت محمد عطيه الكمار مستقبل وطن شخصية عامة

35 حسن عمر محمد حسنين مستقبل وطن شاب

36 عبدالله احمد محمد عبدالله مبارك الشعب الجمهورى شخصية عامة

37 محمد عطيه ابراهيم الفيومى الحرية شخصية عامة

38 محمد احمد عبدالعزيز على مستقل شاب

39 دعاء محمد سليمان عبدالحفيظ مستقبل وطن شخصية عامة

40 شيماء محمد محمد حلاوه مستقبل وطن مصري مقيم بالخارج

41 سولاف حسين مصطفى درويش مستقبل وطن عامل/فلاح

42 اميره عاطف صابر احمد مستقل شخصية عامة

43 منيره عبدالحليم يوسف رزق الشعب الجمهورى عامل/فلاح

44 مارسيل سمير صدقى فام التجمع الوطنى التقدمى مسيحي

45 ايرين سعيد عبدالمعز سعيد الإصلاح والتنمية مسيحي

46 سامر محمد أحمد التلاوى مستقبل وطن شخصية عامة

47 فخرى عبدالله عبدالفتاح ابوالنجا طايل مستقبل وطن شخصية عامة

48 احمد محمد محمد الخشن مستقبل وطن شخصية عامة

49 عباس احمد عصمت السادات الإصلاح والتنمية مصري مقيم بالخارج

50 محمد وفيق محمد عزت مصطفى ابومصطفى الشعب الجمهورى شخصية عامة

51 احمد بهاءالدين احمد شلبى حماة الوطن شخصية عامة

52 هناء حمدى محمد حسين سرور مستقبل وطن شخصية عامة

53 حنان حسنى يشار احمد مستقبل وطن شخصية عامة

54 شيرين عبدالعزيز بيومى القشاش مستقبل وطن شخصية عامة

55 غاده محمد كمال عبدالعزيز قنديل الشعب الجمهورى شاب

56 سلمى محمد محمود مراد التجمع الوطنى التقدمى شخصية عامة

57 شيرين رضا عبدالقوى طايل الوفد الجديد شخصية عامة

58 مها شعبان حسان ابوسالم الوفد الجديد ذو إعاقة

59 عبدالهادى احمد عبدالهادى القصبى مستقبل وطن شخصية عامة

60 محمد احمد احمد زايد مستقبل وطن شخصية عامة

61 محمد كمال على مرعى مستقبل وطن شخصية عامة

62 على محمد على عز مستقبل وطن شخصية عامة

63 طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف مستقبل وطن شخصية عامة

64 صقر عبدالفتاح صقر موسى صقر مستقبل وطن شخصية عامة

65 أحمد يحى عبدالسلام يحى حماة الوطن شخصية عامة

66 عبدالمنعم على عبدالمنعم امام العدل شاب

67 احسان شوقى عبدالسلام على مستقبل وطن عامل/فلاح

68 رشا عبدالفتاح السيد رمضان مستقبل وطن شخصية عامة

69 عزه أحمد حسين أحمد حسين مستقبل وطن ذو إعاقة

70 سحر عبدالمنعم عبدالمجيد العشرى الإصلاح والتنمية شخصية عامة

71 مرفت الكسان مطر اسعد حماة الوطن مسيحي

72 ليلى احمد احمد ابواسماعيل الوفد الجديد شخصية عامة

73 دعاء عبدالمنعم محمود عريبى المؤتمر شخصية عامة

74 امال ابراهيم عبدالحميد السيد حسن الشعب الجمهورى شخصية عامة

75 يسرى فهمى المغازى ابراهيم مستقبل وطن شخصية عامة

76 محمد عبدالرحيم سيد احمد المرشدى مستقبل وطن شخصية عامة

77 هشام صلاح احمد الحصرى مستقبل وطن شخصية عامة

78 طارق محمد فؤاد سعيد الخولى مستقبل وطن شخصية عامة

79 السيد سمير السيد عبدالمقصود مستقبل وطن شخصية عامة

80 فوزى اسماعيل يوسف فتى مصر الحديثة شخصية عامة " متوفى الى رحمة الله "

81 احمد ابراهيم محمد العوضى حماة الوطن شخصية عامة

82 عمرو جمال احمد سليم يونس مستقل شخصية عامة

83 فريدى صفوت نجيب البياضى المصرى الديمقراطى الإجتماعى مسيحي

84 ايناس ابراهيم عبدالحليم متولى مستقبل وطن شخصية عامة

85 نسرين صلاح ابراهيم عمر مستقبل وطن شخصية عامة

86 ولاء عبدالفتاح احمد السيد نعمه الله مستقبل وطن شخصية عامة

87 شيماء محمود نبيه حسانين مستقبل وطن شخصية عامة

88 ميرفت عازر نصرالله عطاالله مستقبل وطن مسيحي

89 ولاء احمد سعد على التمامى الشعب الجمهورى عامل/فلاح

90 غادة غريب محمود عجمى مصر الحديثة مصري مقيم بالخارج

91 ضحا مصطفى محمد محمد عاصى التجمع الوطنى التقدمى شخصية عامة

92 عبدالحميد بدوى دمرداش احمد مستقبل وطن شخصية عامة

93 السعيد عبدالعظيم على عماره مستقبل وطن شخصية عامة

94 عمرو احمد ابراهيم السيد درويش مستقل شخصية عامة

95 محمد فوزى محمود الرفاعى مستقبل وطن ذو إعاقة

96 منى عبدالعاطى احمد محمد عبدالكريم مستقبل وطن شخصية عامة

97 جميانه لويس يوسف عبدالمسيح مستقبل وطن مسيحي

98 هاله فوزى ابراهيم ابوالسعد مصر الحديثة شخصية عامة

99 هدى السيد موسى الطنبارى الشعب الجمهورى شخصية عامة

100 هيام محمد حمدى عبدالعزيز ابراهيم الطباخ مصر الحديثة شخصية عامة