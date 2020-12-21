شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مجلس الشيوخ تواصل برنامجها التدريبي للعاملين بالمجلس لتنمية مهاراتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثاني على التوالي، تواصل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ برنامجها التدريبي الذي انطلق أمس الأحد ويستمر لمدة أسبوع تحت رعاية المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ لتنمية مهاراتهم البرلمانية وتعريفهم بالمجلس ومكوناته.

ومن المتوقع أن يستمر البرنامج التدريبي لمدة أسبوع، بهدف تنمية مهارات العاملين بقطاع اللجان بالمجلس ويشمل لمحة تعريفية عن المجلس واختصاصاته وأجهزته البرلمانية و دور اللجان النوعية به واختصاصاتها فى اللائحة.

كما يشمل البرنامج لمحة عن انتخابات هيئة مكتب اللجان والأدوات الرقابية التشريعية والضوابط الفنية لإعداد التقارير البرلمانية.

ويجري هذا البرنامج وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة، وفي مقدمتها تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وألقى المستشار محمود اسماعيل، كلمه في اليوم الأولي أكد خلالها علي أهمية التطوير والارتقاء بمستوى أداء موظفي الأمانة العامة للمجلس واستمرار تحفيزهم على التدرج صعوداً بمستواهم الوظيفي، وإتاحة كل الوسائل والإمكانيات من ورش العمل ودورات تدريبية وتأهيلية.

وشدد عتمان، على حرص رئيس المجلس على تقديم الدعم والمساندة اللازمين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية والعملية، منوها إلى ضرورة التزام العاملين بالمجلس بمدونة السلوك البرلماني.

يذكر أن مجلس الشيوخ، عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بعد انتخابه، تنفيذا للتعديلات الدستورية التي أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.