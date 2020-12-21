روسيا تُسجل 29350 إصابة جديدة بكورونا

صرح المركز الميداني الروسي لمقاومة إنتشار فيروس كورونا، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في معدل الإصابات في روسيا، حيث ارتفع إلى 29350 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة الماضية، ليصل إلى 2877727 حالة.

وذكر المركز، أنه تم خلال ذلك اكتشاف 5792 حالة (19.7٪) دون ظهور أعراض سريرية. وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وأضاف في بيانه: "خلال اليوم الماضي في روسيا، تم تأكيد 29350 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد وذاك في 84 منطقة من مناطق البلاد".

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 2877727 حالة إصابة بالمرض طوال

فترة الوباء في البلاد. وبلع مؤشر النمو 1%.

وخلال اليوم الماضي، تم تأكيد 493 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 في روسيا، بما في ذلك 77 حالة وفاة في بطرسبورغ، و 75 في موسكو، و 19 في إقليم بيرم ونفس الرقم في مقاطعة أوليانوفسك، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بسبب المرض إلى 51351 حالة.

الجدير بالذكر أن روسيا بدأت عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في موسكو، حيث تقوم العيادات بتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة به.

وتستخدم روسيا لقاح سبوتنك في الخاص بها، والذي سُجل في أغسطس الماضي.

يقول مطورو اللقاح إنه فعال بنسبة 95 في المئة، وليس له أي آثار جانبية كبيرة، لكنه لا يزال يخضع لاختبارات جماعية.

وقد سجل آلاف الأشخاص للحصول على الجرعة الأولى من جرعتي اللقاح خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن لايزال من غير الواضح مقدار الكمية التي تستطيع روسيا تصنيعها.

ومن المتوقع أن ينتج المصنعون مليوني جرعة فقط من اللقاح بحلول نهاية العام الحالي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.