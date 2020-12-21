الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 23 إصابة بينها حالتان بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 23 إصابة جديدة بينها حالتان بعدوى محلية تم تسجيلهما في لياونينغ وهيلونغجيانغ، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86 ألفاً و852 حالة وظل عدد الوفيات من دون تغيير عند أربعة آلاف و634 شخصاً.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج ، تم تسجيلها بواقع ثماني حالات في شنغهاي وست في

منغوليا الداخلية وثلاث في قوانغدونغ واثنتين في فوجيان وواحدة في كل من شانشي وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى أربعة آلاف و136 حالة غادر منها ثلاثة و859 حالة المستشفيات بعد شفائهم.وأضافت اللجنة أن 14 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81 ألفاً و900 شخص، مشيرة إلى أن ستة آلاف و927 شخصاً كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية،وتم أمس تسجيل 15 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 208 حالات منها 182 وافدة من الخارج.وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة ثمانية آلاف 152 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 130 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 766 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك سبع حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات ستة آلاف و837 مريضًا في هونج كونج، و46 مريضًا في ماكاو، و627 مريضًا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.