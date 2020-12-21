روسيا تسجل 29350 إصابة جديدة بكورونا و493 وفاة

سيف اليزيد - سجلت روسيا 29350 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، بينها 7797 حالة في موسكو ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و877727.

كما سجلت السلطات 493 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليقفز إجمالي الوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 51351 وفاة.