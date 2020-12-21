فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 2.53 مليون حالة

سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 2.53 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 60 ألفاً و665. وتعافي من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا 189 ألفاً و638 من المصابين.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 47 أسبوعاً.