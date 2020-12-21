طقس الإثنين.. أجواء باردة وزوابع رملية في الأقاليم الجنوبية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن يتميز طقس اليوم الإثنين، بأجواء باردة نسبيا مع تكون صقيع خلال الليل والصباح بكل من الأطلس والريف والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي وهضاب الفوسفاط.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي المناطق، كما ستهم بعض الزوابع الرملية الأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب معتدلة شرقية بالجنوب ومنطقة طنجة وضعيفة الى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 -و03 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و08 درجة بالريف، والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، وما بين 07 و 13 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وما بين 10 و 15 درجة بالجنوب.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 08 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية، وما بين 15 و 21 درجة بالشمال، والوسط والجنوب-الشرقي وما بين 19 و24 درجة بسوس وبالأقاليم الجنوبية .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالمتوسط، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طرفاية والداخلة، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي المناطق.