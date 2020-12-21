رئيس تشيلي يدفع 3500 دولار غرامة لعدم ارتدائه الكمامة..قدم شكوى ضد نفسه للسلطات!

دفع الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا، غرامة قدرها 3500 ‏دولار، على خلفية عدم ارتدائه الكمامة أثناء تواصله مع ‏أشخاص آخرين.

واشتكى الرئيس على نفسه للسلطات، عقب ‏نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، بدون وسائل وقاية ‏شخصية، أثناء تواصله مع آخرين، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وكان بينيرا يتنزه على الشاطئ، عندما اقترب منه شخص ‏غريب وطلب منه التقاط صورة للذكرى، وخلال التصوير لم ‏يكن أي من المشاركين في الصورة يرتدي كمامة واقية‎.‎

وتفرض تشيلي قواعد صارمة تتصل بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وعند التواصل مع الآخرين، ويواجه المخالفون غرامات كبيرة، وأحكاماً بالسجن أحياناً.