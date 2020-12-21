دولة الإمارات تقدم مساعدات طبية عاجلة لموريتانيا لدعم جهودها في احتواء كورونا

الإثنين 21 ديسمبر 2020

في إطار توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم الدول الشقيقة والصديقة ومساعدتها في القطاع الصحي للتصدي لجائحة "كوفيد-19".. تم إرسال طائرة مساعدات عاجلة إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تحتوي على أكثر من 10 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص والتنفس، إضافة إلى فريق طبي متخصص وذلك لدعمها في احتواء جائحة " كوفيد-19".



وقال حمد غانم المهيري سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية : " تقدم دولة الإمارات المساعدات لموريتانيا اليوم، في إطار دعم جهودها الدؤوبة في مكافحة " كوفيد-19".

وأضاف سعادته أن إرسال المساعدات الطبية يأتي في إطار العلاقات الأخوية بين قيادة البلدين والشعبين الشقيقين، منوها إلى أن موريتانيا الشقيقة تعد من أوائل الدول التي تلقت مساعدات من دولة الإمارات في مجال مكافحة كورونا، حيث تم إرسال طائرتين تحملان 22 طنا من المساعدات الطبية، لتقديم الدعم والمساندة وتعزيز الجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الطبي لاسيما في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات كوفيد-19.

يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1685 طناً من المساعدات لأكثر من 121 دولة، استفاد منها نحو 1.6 مليون من العاملين في المجال الطبي.