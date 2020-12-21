مصر.. تسجيل 664 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة

الإثنين 21 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأحد تسجيل 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 29 حالة وفاة.



وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 336 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106817 شخصا حتى مساء أمس الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 125555 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7098 حالة وفاة.