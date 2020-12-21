انفجار متجر للألعاب النارية... أبرز ما حدث بتاريخ 20 كانون الأول!

1917 ـ تأسيس الاستخبارات السوفييتية (كي جي بي). 1973 - اغتيال رئيس الوزراء الإسباني لويس كاريرو بلانكو وذلك بتفجير سيارة مفخخة في العاصمة مدريد. 1989 - الولايات المتحدة ترسل قواتها إلى بنما وذلك لإزاحة رئيسها مانويل نورييغا.



1999 - مقاطعة ماكاو تعود إلى السيادة الصينية وذلك بعد استعمار برتغالي دام 99 سنة. 1999 - مقاطعة ماكاو تعود إلى السيادة الصينية وذلك بعد استعمار برتغالي دام 99 سنة. 2013 - إخلاء سبيل رجل الأعمال الروسي ميخائيل خودوركوفسكي بموجب عفو رئاسي خاص بعد عشر سنوات من سجنه. 2015 - نادي برشلونة الإسباني يتوج بكأس العالم للأندية لكرة القدم 2015 . 2016 - انفجار متجر للألعاب النارية يسفر عن مقتل 35 شخصاً وإصابة 59 آخرين شمال العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

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