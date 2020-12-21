أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العملي، الاثنين، عن استمرار التقديم إلى المنحة المجانية للقبول في المجموعة الطبية حتى الخميس المقبل. وقالت دائرة العلاقات والإعلام بالوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن استمرار التقديم الى المنحة المجانية للقبول في المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية الى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2020/12/24".



وأرفقت الدائرة الإعلامية مع بيانها رابط بوابة التقديم التالي: (www.pe-gate.org).

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تعلن استمرار التقديم إلى المنحة المجانية حتى الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.