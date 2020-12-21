اجتماع أزمة للحكومة البريطانية اليوم لبحث تداعيات كورونا الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الحكومة البريطانية أمس الأحد تنظيم اجتماع لخلايا الأزمة التابعة لها اليوم الاثنين عقب غلق دول عدة حدودها أمام الزوار الوافدين من المملكة المتحدة على خلفية رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.



وقال المتحدث باسم بوريس جونسون إن "رئيس الوزراء سيترأس غدا اجتماعا لخلايا الأزمة لمناقشة الوضع... خاصة استمرار تدفق السلع من المملكة المتحدة وإليها".

وأعلن ميناء دوفر القريب من فرنسا وقف حركة المغادرين بعد أن علقت فرنسا دخول جميع "الوافدين من المملكة المتحدة من طريق البر والجو والبحر وعبر السكك الحديد"، إضافة الى عبور الأفراد "المرتبط بنقل سلع"، على خلفية رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقال محطة عبّارة دوفر في بيان إن "شحنات السلع المرافقة والزبائن الركاب مدعوون إلى عدم التنقل إلى الميناء"، وذلك "حتى إشعار آخر نتيجة القيود الحدودية في فرنسا".

وأعلنت دول أخرى غلق حدودها أمام الوافدين من المملكة المتحدة، بينها ألمانيا وإسرائيل وهولندا، في حين أعلنت إيطاليا والنمسا إجراءات مماثلة من دون أن تكشف موعد بدء سريانها.