شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تتراجع من ذرى 3 عقود مع تجدد مخاوف الفيروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية على تراجع، الاثنين، إذ نزلت من ذروة 29 عاما ونصف العام التي بلغتها في وقت سابق من الجلسة، فيما تضررت المعنويات من مخاوف حيال تزايد الإصابات بفيروس كورونا محليا وظهور سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا.

ونزل المؤشر نياي 0.18 بالمئة إلى 2617.42 نقطة بعدما لامس أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 1991 عند الفتح.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمئة إلى 1789.05 نقطة.

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا لتسجل أعدادا قياسية في طوكيو والمدن الرئيسية الأخرى.

وحظرت الدول الأوروبية السفر من بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة معدية أكثر بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.

كما تضررت المعنوبات بسبب المفاوضات التجارية المتعثرة بين بريطانيا الاتحاد الأوروبي وارتفاع الين مما يدفع أسهم الشركات المصدرة للهبوط.

ويشير امتزاج العوامل السلبية إلى أن أسهم طوكيو ستنهي العام على هبوط بعدما ارتفعت 64% من مستوياتها المنخفضة في مارس/ آذار.

وكان أضعف أداء علي مؤشر توبكس 30 لهوندا موتور ونزل 2.55 بالمئة يليه نينتيندو وخسر 2.20%.

وزاد سهم سوفت بنك بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن صندوق رؤية يتأهب لزيادة بين 500 و600 مليون دولار من خلال طرح عام أولي لأول شركاته للاستحواذ للاغراض الخاصة.

(رويترز)