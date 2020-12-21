شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك» تمنح امتياز استكشاف بحري لتحالف «إيني» و«PTTEP» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت «أدنوك» اتفاقية امتياز لاستكشاف النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 3» في أبوظبي مع تحالف شركة «إيني» الإيطالية للطاقة، وشركة PTTEP التايلندية، ويستثمر التحالف 1.51 مليار درهم خلال مرحلة الاستكشاف بالمنطقة التي تغطي مساحة بحرية تبلغ 11,660 كم مربعاً شمال غربي مدينة أبوظبي.

وتأتي الاتفاقية في أعقاب ترسية أدنوك الشهر الحالي امتياز استكشاف منطقة برية على شركة «أوكسيدنتال» الأمريكية، وذلك في خطوة تؤكد سعي أدنوك لإقامة شراكات استراتيجية مع شركاء عالميين يمتلكون القدرة على تقديم الخبرة والتكنولوجيا الحديثة وتوفير رأس المال وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والاستفادة منها لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية.