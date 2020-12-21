القوات البحرية التركية تنفذ تدريبات بالذخيرة الحية في البحر المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم أمس إجراء قواتها البحرية مناورات بالذخيرة الحية في مياه البحر الأبيض المتوسط.
وقالت الوزارة: "أفراد من قيادة القوات البحرية التركية نفذوا تدريبات بالذخيرة الحية في مياه البحر المتوسط".
وتأتي هذه التدريبات في ظل خلافات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية أنشطة تركيا في مياه المتوسط للبحث عن موارد الطاقة.
وكان الاتحاد أعلن في 10 ديسمبر فرض عقوبات على أنقرة بسبب سلوكها "غير القانوني والعدائي" تجاه اليونان وقبرص.
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