قتلى في فيضانات وانهيارات أرضية ضربت الفلبين

سيف اليزيد - لاقي تسعة أشخاص حتفهم في فيضانات وانهيارات أرضية سببتها العاصفة الاستوائية كروفانه في الفلبين، حسبما أفاد مسؤولون محليون وفي إدارة الكوارث اليوم الاثنين.

وقال مسؤولون محليون إن ستة من الضحايا غرقوا فى الفيضانات في مقاطعتي اجوسان ديل سور وسوريجاو ديل سور جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الكوارث الوطنية أن شخصين قتلا في انهيار أرضي في مقاطعة ليتي شرقي البلاد، بينما تم الإبلاغ عن حالة وفاة أخرى في مدينة دافاو.

وأضافت الوكالة أن الفيضانات والانهيارات الأرضية شردت أكثر من 36 ألف مواطن وألحقت أضرارا بالبنية التحتية تقدر قيمتها بأكثر من 110 ملايين بيزو (3ر2 مليون دولار).

وتسببت العاصفة كروفانه في هطول أمطار غزيرة فوق المقاطعات الجنوبية والشرقية خلال مطلع الأسبوع. وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تتحرك العاصفة بعيداً عن الفلبين يوم غد الثلاثاء.