قرقاش: المبادرة الآن بيد اليمنيين

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آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2020 9:04 صباحًا
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، بتشكيل الحكومة اليمنية، معتبرا أنه التطور الأهم في الأزمة اليمنية هذا العام، ومشيرا إلى أن المبادرة الآن هي في يد اليمنيين.
وقال قرقاش في تغريدة عبر “تويتر” اليوم الاثنين، إن “تشكيل الحكومة اليمنية بناء على اتفاق الرياض هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في العام 2020″، مضيفا أن “الجهود السعودية الحثيثة ثبتت الاتفاق لما هو في مصلحة الشرعية وكافة القوى المعارضة للانقلاب الحوثي”.
وشدد قرقاش على أن “المبادرة الآن هي في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني”، وذلك بحسب RT.
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