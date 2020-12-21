إيران تسعى لإعدام شاب انتزعت منه اعترافات قسرية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 09:10 صباحاً - قالت منظمة العفو الدولية ، النظام الإيراني يسعى لإعدام شاب يبلغ من العمر 30 عاماً، عن جريمة وقعت عندما كان عمره 16 عاماً.

وكشف موقع المنظمة أن السلطات الإيرانية أدانت محمد حسن رضائي، بناء على “اعترافات” منتزعة تحت التعذيب.

وبعد أكثر من 12 عامًا على ذمة الإعدام، نُقل رضائي، الخميس، إلى الحبس الانفرادي في سجن لاكان في رشت، وأُبلغت أسرته أن إعدامه سينفذ” خلال أسبوع “.

منظمة العفو الدولية كتبت على موقعها “تشن السلطات الإيرانية مرة أخرى، هجوماً مقيتاً على حقوق الأطفال وتستهزئ تماماً بقضاء الأحداث”.

وفي عام 2007، عندما كان رضائي يبلغ من العمر 16 عامًا، تم القبض عليه فيما يتعلق بحادث طعن رجل في قتال جماعي.

وكانت محاكمته غير عادلة بشكل فادح، وفق المنظمة، ورغم صغر سنه، احتجزته السلطات في الحبس الانفرادي المطول، دون السماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه.

وتم تعذيبه مرارًا حتى “يعترف” بما في ذلك ضربه بالعصي وركله ولكمه وجلده بخراطيم أنابيب.

وفي عام 2008، اعتمدت المحكمة الابتدائية على “اعترافاته” القسرية لإدانته والحكم عليه بالإعدام، رغم أنه تراجع عن “اعترافاته” في المحاكمة وقال إنها نُقلت تحت التعذيب.

انتهاك خطير!

وقالت نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، إن فرض عقوبة الإعدام على شخص كان طفلاً وقت ارتكاب الجريمة يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر تمامًا استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأطفال.

ومما زاد من تفاقم الظلم، تصميم السلطات الإيرانية على المضي قدماً في الإعدام على الرغم من محاكمته الجائرة بشكل صارخ وعدم إجراء أي تحقيق في أقوال رضائي المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.

ودعت الطحاوي السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لإعدام رضائي، وإلغاء إدانته والحكم عليه، ومنحه إعادة محاكمة عادلة في إطار الامتثال الكامل لقواعد قضاء الأحداث ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

وكانت محكمة جنائية في مقاطعة جيلان، قد حكمت على رضائي بالإعدام في 21 أكتوبر 2008.

واستندت إدانته إلى “اعترافات” قالها هو ومحاميه الذي عينته المحكمة إنه تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أثناء احتجازه من قبل وحدة التحقيق في الشرطة الإيرانية (أغاهي) في بندر أنزلي، محافظة جيلان.

لكن المحكمة العليا الإيرانية أيدت فيما بعد الإدانة وحكم الإعدام.

ومنذ ذلك الحين، لم يكن لدى رضائي وعائلته الموارد المالية لتوكيل محام لتقديم طلب رسمي لإعادة المحاكمة نيابة عنه بناءً على المادة 91 من قانون العقوبات لعام 2013، والتي تسمح بعقوبة بديلة للإعدام إن قررت المحكمة أن المدعى عليه الحدث لم يفهم طبيعة أو عواقب الجريمة، أو إذا كان “نموه العقلي ونضجه” وقت ارتكاب الجريمة موضع شك.

وكتب والد رضائي إلى السلطات الإيرانية في أغسطس 2019 طلب فيه إعادة المحاكمة.

وفي أوائل عام 2020، أُبلغت الأسرة بأن القضية قد أُحيلت إلى الفرع 27 من المحكمة العليا للنظر فيها، لكنهم لم يتلقوا أي تحديثات بشأن حالة طلبهم.

وإيران، واحدة من أبرز دول العالم التي تواصل استخدام عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون سن 18 عامًا، في انتهاك لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الإنسان بالأخص حقوق الأطفال.

وأعدمت السلطات الإيرانية شابين آخرين اعتقلا وهما طفلان، شايان سعيدبور وماجد إسماعيل زاده، في أبريل 2020.

وجاء ذلك في أعقاب إعدام عام 2019 لستة أفراد على الأقل في إيران كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.