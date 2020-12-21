كشف مدير هيئة الصحة البريطانية أن لقاح فايزر فعال ضد السلالة الجديدة لفيروس “كورونا” المستجد. وشدد المتحدث ذاته علی كونه السلالة الجديدة للفيروس ليست أكثر فتكا من نظيرتها السابقة. وأوضح مدير هيٸة الصحة البريطانية أن الفرق يكمن في سرعة انتشار هذه السلالة بنسبة 70% مقارنة مع التركيبة السابقة للفيروس. وأعلنت الحكومة البريطانية عن اكتشاف نوعية جديد من فيروس “كورونا” في بعض الجهات من البلاد، مبرزة أنه تم التعرف علی هذه الطفرة الجديدة نتيجة ارتفاع عدد الاصابات.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الصحة البريطانية: السلالة الجديدة لـ “كورونا” ليست أكثر فتكًا من السابقة ولقاح “فايزر” فعال ضدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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