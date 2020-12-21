الصين تسجل 23 إصابة جديدة بكورونا وكوريا الجنوبية 926

الإثنين 21 ديسمبر 2020

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد وهو نفس العدد المسجل يوم السبت.



وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 21 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

وذكرت اللجنة أنها رصدت 15 حالة إصابة خالية من الأعراض أمس الأحد ارتفاعا من عشر حالات في اليوم السابق.

ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86852 بينما يظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

كما أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في أول تراجع عن أكثر من ألف حالة منذ ستة أيام وذلك بسبب انخفاض عدد الفحوصات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات الجديدة يتضمن 892 إصابة محلية، مما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 50 ألفاً و591 شخصاً.

وأعلنت السلطات الصحية في البلاد عن 24 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 698، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات 35 ألفاً و155 حالة، بزيادة 433 عن اليوم السابق.