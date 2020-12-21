النفط ينخفض مع زيادة طفرة كورونا في أوروبا

وتأتي الطفرة في الوقت الذي يتم فيه طرح اللقاحات في العديد من البلدان ومع اقتراب الولايات المتحدة من خطة التحفيز. توصل قادة الكونجرس إلى اتفاق بشأن حزمة إنفاق بقيمة 900 مليار دولار تقريبًا لتعزيز الاقتصاد الأمريكي ، مما يمنح المشرعين جدولًا زمنيًا قصيرًا لمراجعة وتمرير ما سيكون ثاني أكبر إجراء إنقاذ اقتصادي في تاريخ البلاد.وارتفع النفط الخام بنحو 33٪ منذ نهاية أكتوبر / تشرين الأول نتيجة سلسلة من اختراقات اللقاحات التي خلقت توقعات بانتعاش الطلب على الطاقة العام المقبل. ومع ذلك ، على المدى القصير ، تتعرض الأسعار لضربة قوية بسبب الفيروس سريع الانتشار مما يؤدي إلى المزيد من طلبات البقاء في المنزل.

وانخفض West Texas Intermediate لشهر كانون الاول بنسبة 2.62 ٪ إلى 47.95 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 0.550 بتوقيت غرينتش.



وانخفض خام برنت في التسوية لشهر فبراير بنسبة 2.70٪ إلى 50.85 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد إغلاقه بنسبة ارتفاع 1.5٪ يوم الجمعة.

وقالت روسيا والسعودية ، قادة المجموعة ، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، إن التحالف سوف يتفاعل بشكل أسرع مع التغييرات ويتخذ نهجًا عمليًا أكثر مع سوق النفط ، بفضل الجدول الزمني المتسارع للاجتماعات الشهرية.