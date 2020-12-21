النقل تقرر اعتماد وصل 'مشفر' في دخول الشاحنات لميناء أم قصر الشمالي

أعلنت وزارة النقل، الاثنين، عن عزمها اعتماد وصل "مشفر" في دخول الشاحنات الى ميناء ام قصر الشمالي تجنبا للتكرار والتزوير، مؤكدة فرض عقوبات على المخالفين.

وقال المدير العام لشركة موانئ العراق التابعة للوزارة، فرحان محيسن الفرطوسي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "حسب توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بانجاز الاعمال وفق السياقات الحديثة تعتزم شركة الموانئ اعتماد برنامج جديد يقتضي اجراء وصل مشفر للشاحنات الداخلة الى الميناء مشفر وذلك بوضع ( Barcode ) غير قابل للتزوير او التكرار من قبل سائقي الشاحنات".



من جانبه، اشار مدير ميناء ام قصر الشمالي فرزدق عبدالرزاق، وفقاً للبيان، إلى أنه "تم الاتفاق مع مساعد مدير عمليات ساحة نافذ مروان الهبابة على تنظيم دخول الشاحنات على اعتماد الوصل المشفر بـ(Barcode) لسائقي الشاحنات ومنعهم من الوقوف في الساحات وفرض غرامات على المخالفين تصل نحو 150 الف دينار او منعهم لمدة شهر من دخول الميناء وذلك لتنظيم عملية دخول وخروج الشاحنات الى الميناء".