قرقاش عن الحكومة الجديدة: التطور الأهم في اليمن خلال 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن تشكيل الحكومة اليمنية هو التطور الأهم في البلاد خلال 2020.

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" أن "الجهود السعودية الحثيثة ثبتت الاتفاق لما هو في مصلحة الشرعية وكافة القوى المعارضة للانقلاب الحوثي".

وشدد على أن "المبادرة الآن في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني".

والجمعة الماضية، أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية.

وأحدث إعلان الحكومة انفراجة مهمة في الأزمة اليمنية عقب شد وجذب في مشهد البلد المضطرب منذ 6 سنوات، كما يفتح مساحات جديدة للفريق برئاسة معين عبد الملك لمواصلة العمل مع التحالف العربي لإنجاز الملفات المتعثرة.