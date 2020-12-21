الشمس تتعامد على "قدس الأقداس" بمصر.. بداية الشتاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت محافظة الأقصر المصرية، الإثنين، تعامد الشمس على معبد الكرنك الفرعوني الشهير، في ظاهرة فلكية تتزامن مع الانتقال الشتوي بالبلاد.

والظاهرة تحدث بالتحديد صباح 21 ديسمبر/كانون الأول من كل عام إيذانًا ببدء فصل الشتاء، وهو ما أسماه قدماء المصريين بـ"الانتقال الشتوي".

وشهد الكرنك (مجمع معابد فرعونية، جنوبي مصر) تعامد أشعة الشمس عبى مقصورة "قدس أقداس" الإله آمون بالمعبد.

وتوافد العشرات من السياح والأهالي إلى المعبد لحضور الفعالية التي تنظمها محافظة الأقصر (جنوب) بهذه المناسبة وسط مشاركة القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من علماء الآثار والفلك والمصريات ومسئولي السياحة والثقافة والآثار والمرشدين السياحيين.

ويشهد المعبد ظاهرة فلكية مماثلة في 21 يونيو/حزيران تزامنا مع بدء فصل الصيف حيث تتعامد الشمس على شكل حزم ضوئية من خلال فتحات الأسقف، لتنير التماثيل وأماكن موائد القرابين وصالات الأعمدة.

