وزيرة مصرية: الجيش يطرح شركتين للبيع مطلع 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزيرة مصرية أن الجيش يخطط لطرح شركتين للبيع خلال الربع الأول من العام الجديد بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

جاء ذلك في مقابلة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، مساء الأحد، مع فضائية مصرية نقلتها وكالة رويترز.

وقالت الوزيرة إن حصص الشركتين قد تُعرض في بادئ الأمر على مستثمرين استراتيجيين على أن تباع النسب المتبقية في طرح عام أولي.



وأوضحت أنه يجري بحث طرح ما بين عشرة إلى 100 بالمئة من الشركتين، مشيرة إلى أن ذلك يعتمد على الطلب.

وأضافت: "سنتخذ قرارا فى الربع الأول من هذا العام، (ثم) هناك ثلاث شركات أخرى لن أعلن عنها".

والشركتان مملوكتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش وهما شركة "وطنية" للبترول التي لها شبكة محطات وقود في أنحاء البلاد، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والزيوت النباتية (صافي).

وتابعت: "اخترنا الشركتين.. لأن الشهية عالية عليهم...بنتكلم على جزء هيتاح لمستثمر استراتيجى لزيادة وتعظيم قيمة الأصل".

وأحجمت الوزيرة عن الكشف عن أسماء الشركات الثلاث الأخرى المحتمل طرحها للبيع.

وستتولى المجموعة المالية هيرميس تقديم المشورة في الطرح العام الأولي.

ويمتلك الجيش شركات في عدة قطاعات أبرزها قطاع السلع الاستهلاكية والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات تساهم في عرض المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى ضرورة طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة المصرية في البورصة.

وأضاف السيسي: "الطروحات التي تجهزها الدولة المصرية للبورصة لا بد يكون فيه فرصة منها لشركات القوات المسلحة، بهذه الطريقة يكون فتحنا بابا للشعب المصري والمجتمع في هذه الشركات".