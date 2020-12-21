الصحة السعودية: لا إجازات مرضية للحاصلين على لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت وزارة الصحة السعودية عدم إمكانیة منح الحاصل على لقاح كورونا إجازة مرضیة من عمله.



جاء ذلك ردا على استفسار من أحد المواطنین ، وأشارت الوزارة إلى عدم وجود أي توصیات علمیة بوجوب عزل الشخص الذي تم تطعیمه باللقاح ضد الفیروس.

وتعد المملكة من اوائل الدول بالشرق الأوسط التي بدأت التطعیم بلقاح فایزر في الشرق الأوسط، إذ تتلقى 100 ألف جرعة یومیا منه، وعززت المملكة موارد الصحة بحوالى 47 ملیار ریال لمواجھة الفیروس منذ وقت مبكر

وفي سیاق آخر قال الدكتور عبدالله عسیري وكیل وزارة الصحة: إن المملكة تدرس عددا من اللقاحات الأخرى لاستخدامھا،مبینا أنه قد یكون ھناك ترخیص للقاح آخر قبل نھایة العام الجاري.

وأضاف أنه إذا تم الوصول إلى 80 %من المناعة المجتمعیة یمكن القول: إنه تم تجاوز الوباء، وفقاً لصحيفة المدينة.

وأشار إلى أن التطعیم بلقاح كورونا للفئة الأولى ذات الخطورة العالیة قد یستغرق من شھر إلى شھرین، وبعدھا یتم البدء في تطعیم الفئات الأخرى.