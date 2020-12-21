شكرا لقرائتكم كورونا المتحور يعزل بريطانيا.. "اجتماع أزمة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، عقد اجتماع لخلايا الأزمة التابعة لها الاثنين عقب غلق دول عدة حدودها أمام الزوار الوافدين من المملكة المتحدة على خلفية رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم بوريس جونسون إن "رئيس الوزراء سيترأس غداً اجتماعاً لخلايا الأزمة لمناقشة الوضع.. خاصة استمرار تدفق السلع من المملكة المتحدة وإليها".

وأعلن ميناء دوفر القريب من فرنسا وقف حركة المغادرين، بعد أن علقت فرنسا دخول جميع "الوافدين من المملكة المتحدة من طريق البر والجو والبحر وعبر السكك الحديد"، إضافة إلى عبور الأفراد "المرتبط بنقل سلع"، على خلفية رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وتوسعت قائمة دول الاتحاد الأوروبي، وحتى من خارج الاتحاد، التي تحركت لحظر الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، فيما تبحث أخرى اتخاذ إجراء مماثل.

فقد أعلنت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا والنمسا وأيرلندا وبلغاريا والسويد والكويت، عن منع دخول القادمين من المملكة المتحدة.