شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات محمد بن زايد.. الإمارات تقدم مساعدات طبية عاجلة لموريتانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي- وام

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم الدول الشقيقة والصديقة ومساعدتها في القطاع الصحي للتصدي لجائحة «كوفيد-19»، تم إرسال طائرة مساعدات عاجلة إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، وتحتوي على أكثر من 10 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص والتنفس، إضافة إلى فريق طبي متخصص وذلك لدعمها في احتواء جائحة «كوفيد-19».

وقال حمد غانم المهيري سفير الدولة لدى موريتانيا: «تقدم دولة الإمارات المساعدات لموريتانيا اليوم، في إطار دعم جهودها الدؤوبة في مكافحة «كوفيد19». وأضاف: إن إرسال المساعدات الطبية يأتي في إطار العلاقات الأخوية بين قيادة البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن موريتانيا الشقيقة تعد من أوائل الدول التي تلقت مساعدات من الإمارات في مجال مكافحة «كورونا»، حيث تم إرسال طائرتين تحملان 22 طناً من المساعدات الطبية، لتقديم الدعم والمساندة وتعزيز الجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الطبي لاسيما في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات «كوفيد19».

يذكر أن الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1685 طناً من المساعدات لأكثر من 121 دولة، استفاد منها نحو 1.6 مليون من العاملين في المجال الطبي.