كوريا الجنوبية تسجل 926 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، إن كوريا الجنوبية سجلت 926 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولاً من الرقم القياسي البالغ 1097 يوم الأحد.

وأربك الارتفاع الأخير في عدد الإصابات جهود احتواء الفيروس وتشهد البلاد نقصاً في عدد الأسرة بالمستشفيات مما زاد من الجدل بشأن ضرورة تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد 50 ألف حالة وفقاً لأحدث بيانات.

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