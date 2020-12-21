جونسون يترأس اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات سلالة كورونا الجديدة

سيف اليزيد - أعلنت الحكومة البريطانية تنظيم اجتماع لخلايا الأزمة التابعة لها، اليوم الاثنين، عقب غلق دول عدة حدودها أمام الزوار الوافدين من المملكة المتحدة على خلفية رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم بوريس جونسون إن "رئيس الوزراء سيترأس اجتماعاً لخلايا الأزمة لمناقشة الوضع.. خاصة استمرار تدفق السلع من المملكة المتحدة وإليها".

وأعلن ميناء دوفر القريب من فرنسا وقف حركة المغادرين بعد أن علقت فرنسا دخول جميع "الوافدين من المملكة المتحدة من طريق البر والجو والبحر وعبر السكك الحديد"، إضافة الى عبور الافراد "المرتبط بنقل سلع"، على خلفية رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وتوسعت قائمة دول الاتحاد الأوروبي، وحتى من خارج الاتحاد، التي تحركت لحظر الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، فيما تبحث أخرى اتخاذ إجراء مماثل.