بكين ترسل حاملات طائرات لبحر الصين.. تدريبات قرب تايوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت البحرية الصينية، الإثنين، إن مجموعة حاملات طائرات بقيادة الحاملة الأحدث في بكين "شاندونغ" أبحرت في مضيق تايوان.

أوضحت أنها في طريقها إلى تدريبات عسكرية ببحر الصين الجنوبي.

وليست هذه المرة الأولى التي تبحر فيها حاملة طائرات صينية بالقرب من تايوان لكنها تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين تايبه وبكين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.



وتشكو تايبه من النشاط العسكري الصيني الدائم بما في ذلك تحليق طائرات بانتظام بالقرب من الجزيرة، فيما تقول بكين إن مثل هذه التدريبات تهدف إلى حماية سيادتها.

وقالت تايوان أمس الأحد إنها أرسلت طائرات وسفنا لمراقبة المضيق.