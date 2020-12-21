بومبيو: مليشيات إيران أكبر عائق أمام سلام العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن المليشيات الموالية لإيران هي أكبر عقبة في طريق عودة العراق إلى السلام والرخاء.

وأضاف بومبيو في تغريدة على تويتر: "هاجمت المليشيات المدعومة من إيران مرة أخرى بشكل صارخ وتهور المنطقة الدولية في بغداد".



وأوضح أن الهجوم "أدى إلى إصابة مدنيين وإلحاق أضرار بممتلكات المدنيين العراقيين، بينما لم يصب بأذى أي دبلوماسي".

وأكد على أن "نفس المليشيات التي تستهدف المنشآت الدبلوماسية تسرق موارد الدولة العراقية على نطاق واسع، وتهاجم المتظاهرين والنشطاء السلميين، وتنخرط في أعمال عنف طائفي"، وفق بيان للخارجية الأمريكية.

وتابع: "ندعو العراقيين إلى دعم جهود حكومتهم لتعزيز السيادة في مواجهة المليشيات الموالية لإيران".

ومساء الأحد، أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، عن قيام الأنظمة الدفاعية بالرد على الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء.

وأوضحت السفارة الأمريكية، في بيان، أن هناك أضرارا طفيفة لحقت بمجمع السفارة ولم تقع إصابات أو خسائر بشرية.

وأكدت السفارة الأمريكية أن الهجمات على المنشآت الدبلوماسية انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أفاد مصدر أمني بأن هجوماً بصواريخ الكاتيوشا استهدف السفارة الأمريكية وسط المنطقة المحصنة ببغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ"الخليج 365"، إن "أكثر من 5 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت بالتتابع مساء الأحد، ضمن محيط السفارة الأمريكية وقاعدة التوحيد العسكرية الثالثة الواقعة ضمن المنطقة الرئاسية الخضراء والمحصنة أمنياً".

وأضاف المصدر أنه "سمع دوي انفجارات متتابعة لحظة سقوط الصواريخ دون معرفة عدد الإصابات وأماكن وقوعها.

وتقف وراء الهجمات الصاروخية التي تستهدف المصالح الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق دائما، مليشيات مسلحة مدعومة من قبل نظام إيران.