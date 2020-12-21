ذعر عالمي جراء سلالة كورونا الجديدة.. واجتماع طارئ ببريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتزايد قائمة الدول التي حظرت الرحلات الجوية مع بريطانيا، وسط مخاوف بشأن سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وكانت هولندا أول دولة تعلن، الأحد، عن حظر فوري على الرحلات الجوية من بريطانيا، مع توجيهات مماثلة على مدار اليوم من بلجيكا والنمسا وفرنسا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبلغاريا وسويسرا وجمهورية التشيك والسويد.



كما ستفرض أيرلندا حظرًا لمدة 48 ساعة على الرحلات الجوية إلى بريطانيا بينما ستقتصر حركة العبارات على شحن البضائع.

وحظرت ألمانيا جميع الرحلات الجوية تقريبا من بريطانيا بدءا من منتصف الليل، مع وضع استثناءات قليلة، بما في ذلك طائرات الشحن.

كما أصدرت وزارة الداخلية الألمانية أوامر للشرطة بالبدء على الفور في فحص الركاب القادمين من بريطانيا.

بدوره، قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الأحد، إن بلاده ستعلق كل الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا بسبب مخاوف تتعلق بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقال دوكي: "اعتبارا من الغد ستحظر الرحلات الجوية من كولومبيا إلى المملكة المتحدة ومن المملكة المتحدة إلى كولومبيا".

كما قررت الحكومة المغربية تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، ابتداء من ليل الأحد.

من جهتها، أعلنت إسرائيل منع دخول الأجانب الوافدين من المملكة المتحدة والدنمارك وجنوب إفريقيا لذات السبب.

وقالت هيئة الطيران المدني الكويتية على تويتر إنها أضافت بريطانيا إلى قائمتها للدول عالية الخطورة.

وقررت كندا أيضا تعليق رحلات الركاب الآتية من المملكة المتحدة، وذلك لمدة 72 ساعة.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى اجتماع للجنة الطوارئ المدنية في وقت لاحق اليوم الإثنين ردا على حظر الطيران.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأحد إن السلالة الجديدة "خارجة عن السيطرة".

وكان الأمر المتغير الذي تم اكتشافه في السلالة الجديدة أنه أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 70 % من السلالات المعروفة سابقا، ولكن لا يوجد دليل على أنه أكثر فتكًا.

وتم العثور بالفعل على حالات فردية من السلالة الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

فيما تُراقب السلطات الأمريكية "بعناية شديدة" السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تنتشر في المملكة المتحدة لكنها لا تخطط لفرض حظر على السفر إلى هذا البلد في الوقت الحالي، بحسب ما أعلن الأحد مسؤولون رفيعون في قطاع الصحة.

وقال منصف السلاوي كبير مستشاري برنامج التطعيم الحكومي لشبكة "سي ان ان"، إنّ المسؤولين الأمريكيين "لا يعرفون بعد" ما إذا كانت هذه السلالة الجديدة من الفيروس موجودة في الولايات المتحدة.

وأضاف "نحن بالطبع ندرس هذا الأمر بعناية شديدة"، مؤكّدًا أنّه في الوقت الحاليّ لا يبدو أنّ هناك أيّ سلالة من الفيروس تُقاوم اللقاحات المتاحة.

وتابع السلاوي "أعتقد أنّ هذه السلالة المحدّدة في المملكة المتحدة، من غير المرجّح أن تُفلِت من الاستجابة المناعيّة التي يوفّرها اللقاح".