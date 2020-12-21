شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل أكثر من 25 ألف إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 25445 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد لكنها نبهت أن الأرقام المعلنة لا تضم بيانات ولاية ساو باولو بسبب مشكلات فنية. وسجلت الوزارة أيضا 408 وفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

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