شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا: ​​​​​​​إصابات كورونا تتجاوز 1.5 مليون .. وتعليق الرحلات مع بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كولومبيا أمس، تسجيل 11 ألفا و 160 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و 507 آلاف و 222 إصابة. وارتفع عدد الوفيات إلى 40 ألفا و 475.

يذكر أن كولومبيا سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 6 مارس الماضي.

كما قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي يوم الأحد إن بلاده ستعلق كل الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا بسبب مخاوف تتعلق بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلد الأوروبي ليضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول التي تحظر السفر إلى هناك.

وقال دوكي "اعتبارا من الغد ستحظر الرحلات الجوية من كولومبيا إلى المملكة المتحدة ومن المملكة المتحدة إلى كولومبيا".

وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كولومبيا 1.5 مليون حالة وفقا للبيانات المعلنة يوم الأحد.