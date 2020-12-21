شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. 926 اصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الاصابات الجديدة يتضمن 892 إصابة محلية، مما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 50 الفا و 591 شخصا.
وأعلنت السلطات الصحية في البلاد عن 24 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى .698 وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات 35 الفا و 155 حالة، بزيادة 433 عن اليوم السابق.
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