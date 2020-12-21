قيادات الكونجرس الأمريكي تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز لمواجهة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أعلن كبار قادة الكونجرس الأمريكي يوم الأحد عن اتفاق بشأن حزمة تحفيز لمواجهة فيروس كورونا، وذلك قبل ساعات فقط من الموعد النهائي للتمويل الحكومي.
وستعزز الحزمة البالغ قيمتها حوالي 900 مليار دولار إعانات البطالة وسيجري إرسال 600 دولار مباشرة إلى العديد من الأمريكيين، من بين إجراءات أخرى.
وقال الزعيمان الديمقراطيان نانسي بيلوسي وتشاك شومر في بيان لهما :"لقد توصلنا اليوم إلى اتفاق مع الجمهوريين والبيت الأبيض بشأن الإغاثة الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا والحزمة الشاملة التي توفر الأموال اللازمة بشكل عاجل لإنقاذ حياة وسبل عيش الشعب الأمريكي مع تسارع انتشار الفيروس".
وقال ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية التي تسيطر على مجلس الشيوخ الأمريكي، إن الحزمة ستقر قريبا في الكونجرس. وأضاف ماكونيل عبر تويتر: "المزيد من المساعدة في الطريق".
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