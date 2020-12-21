محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كولومبيا يوم الأحد عبر صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إنه تم تسجيل 11 الفا و 160 اصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع أجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و 507 الاف و 222 إصابة.
وجاء في التغريدة: "إنه تم تأكيد ما يصل إلى 10 آلاف و 789 حالة شفاء، و 11 الفا و 160 اصابة جديدة و207 حالة وفاة في 20 ديسمبر. وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء مليون و 373 ألفا و 332 حالة، وبلغ إجمالي الاصابات مليونا و 507 آلاف و 222 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 40 الفا و 475 ".
يذكر أن كولومبيا سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 6 مارس الماضي .
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في كولومبيا تتجاوز 1.5 مليون حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.