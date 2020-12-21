شكرا لقرائتكم خبر عن دول أوروبية جديدة تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

تتواصل قائمة دول الاتحاد الأوروبي التي تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا في الزيادة، فيما يساور القلق المسؤولين بشأن سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا أدت إلى إغلاق لندن وجنوب شرقي إنجلترا.

وكانت هولندا أول دولة تعلن أمس الأحد عن حظر فوري على الرحلات الجوية من بريطانيا، مع توجيهات مماثلة على مدار اليوم من بلجيكا والنمسا وفرنسا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبلغاريا وسويسرا وجمهورية التشيك والسويد.

وحظرت ألمانيا جميع الرحلات الجوية تقريبا من بريطانيا بدءا من منتصف الليل، مع وضع استثناءات قليلة، بما في ذلك طائرات الشحن.

كما أصدرت وزارة الداخلية الألمانية أوامر للشرطة بالبدء على الفور في فحص الركاب القادمين من بريطانيا.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى اجتماع للجنة الطوارئ المدنية في وقت لاحق اليوم الاثنين ردا على حظر الطيران.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الأحد إن السلالة الجديدة "خارجة عن السيطرة".

وكان الأمر المتغير الذي تم اكتشافه في السلالة الجديدة أنه أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 70 % من السلالات المعروفة سابقا، ولكن لا يوجد دليل على أنه أكثر فتكًا.

وتم العثور بالفعل على حالات فردية من السلالة الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.