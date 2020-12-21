شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي والعبادي يرفضان تخفيض الدينار العراقي والان نبدء بالتفاصيل
وقال المالكي في بيان على «تويتر»: إذا كان تخفيض قيمة الدينار خطوة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وسد عجز الموازنة، ولكن يبقى السؤال: ما هي إجراءات الحكومة لحماية المواطن ومراعاة ظروفه من التلاعب والاستغلال، مشددًا على أن ما سيمس حياة العراقيين إثر القرار، ستتبعه آثار كارثية قد تؤدي لانهيار الوضع العام وتدمير بنى الدولة والمجتمع، إن لم يصحبها تدخل مباشر من الحكومة وأجهزتها. إلى ذلك، ذكر بيان صحفي لائتلاف «النصر»: نرفض إجراء تخفيض قيمة الدينار، الذي لن يعالج الأزمة على المستوى المنظور، وهو حرب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وسيفتح الباب واسعًا أمام التضخم، وقد لا يمكن الحفاظ على استقرار العملة.
وحمل الائتلاف، الحكومة والقوى السياسية المؤيدة لهذه الخطوة مسؤولية ما سينتج من انهيارات اقتصادية مجتمعية.
وأعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، أول أمس السبت، تخفيض سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، لتصل إلى 1450 دينارا للدولار الواحد.
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي والعبادي يرفضان تخفيض الدينار العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.